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День суперечливого одягу. Що ще можна відзначити 25 січня

День суперечливого одягу. Що ще можна відзначити 25 січня

Київ • УНН

 • 27298 перегляди

Сьогодні, 25 січня, любителі моди відзначають День суперечливого одягу, кидаючи виклик традиційним модним нормам і заохочуючи ексцентричне вбрання.

Сьогодні, в останній четвер січня, який цього року припадає на 25-те число, усі любителі моди можуть приєднатися до відзначення Дня суперечливого одягу, пише УНН.

З появою у ХІХ столітті будинків моди і поширенням модних тенденцій у всьому світі стався значний зсув у поглядах людей на одяг. День суперечливого одягу кидає виклик традиційним модним нормам, які встановлювалися та заохочує людей носити вбрання, що навмисно суперечить одне одному.

 Цей день є протестом проти традиційної моди, а також нещадного маркетингу, викликом трендам та стандартизації краси.

Усім, хто хоче доєднатися до свята обов’язково радять уникати нейтральних кольорів і вдягатися якомога яскравіше.

Також в останній четвер січня відбуваються заходи з нагоди Дня пам’яті NASA, який присвячений загиблим астронавтам.

Подія започаткована у США, але до неї у всього світі приєднуються багато людей, які розуміють важливість підкорення людиною космосу.

Саме у ці дні сталися три найбільші трагедії в історії NASA. Так, 27 січня 1967 року виникла пожежа під час випробувань космічного корабля "Аполлон-1". Загинули троє астронавтів.

28 січня 1986 року через 73 секунди після старту вибухнув космічний шатл "Челленджер". Загинули сім членів екіпажу.   

А 1 лютого 2003 року шатл "Колумбія" розпався при вході в атмосферу за 16 хвилин до запланованої посадки. Шматок піни із зовнішнього бака пошкодив крило шатла ще під час запуску, що призвело до цієї трагедії, яка забрала життя всіх семи членів екіпажу.

Ще сьогодні можна відзначити День все для себе. Подія присвячена тому, що в цей варто виконати усі свої забаганки, які не вдається виконати в інші дні роки, і повністю присвятити цей день самому собі.

Окрім цього, 24 січня – це День навпаки. Жартівлива подія присвячена, тому, що в цей день варто робити ти все не так, як ви звикли. Наприклад, на сніданок можна приготувати те, що ви зазвичай готуєте на вечерю, і навпаки, можна носити одяг навиворіт і так далі.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Григорія Богослова, який жив у IV столітті.

Чоловік народився у заможній родині. Його мати була християнською і з юних літ виховувала сина у любові до Господа.

Григорій отримав гарну освіту, і стояв у витоків становлення християнської церкви. Був обраний патріархом Константинопольським.

Іменини 25 січня святкують Григорій, Борис, Володимир, Петро.

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