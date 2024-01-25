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День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января

День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 04:34  •  19774 просмотра

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Сегодня, 25 января, любители моды отмечают День противоречивой одежды, бросая вызов традиционным модным нормам и поощряя эксцентричные наряды.

Сегодня, в последний четверг января, который в этом году приходится на 25-е число, все любители моды могут присоединиться к празднованию Дня противоречивой одежды, пишет УНН.

С появлением в XIX веке домов моды и распространением модных тенденций во всем мире произошел значительный сдвиг во взглядах людей на одежду. День противоречивой одежды бросает вызов традиционным модным нормам, которые устанавливались и поощряет людей носить наряды, которые намеренно противоречат друг другу.

 Этот день является протестом против традиционной моды, а также беспощадного маркетинга, вызовом трендам и стандартизации красоты.

Всем, кто хочет присоединиться к празднику обязательно советуют избегать нейтральных цветов и одеваться как можно ярче.

Также в последний четверг января проходят мероприятия по случаю Дня памяти NASA, который посвящен погибшим астронавтам.

Событие основано в США, но к нему во всем мире присоединяются многие люди, которые понимают важность покорения человеком космоса.

Именно в эти дни произошли три крупнейшие трагедии в истории NASA. Так, 27 января 1967 года возник пожар во время испытаний космического корабля "Аполлон-1". Погибли трое астронавтов.

28 января 1986 года через 73 секунды после старта взорвался космический шаттл "Челленджер". Погибли семь членов экипажа.   

А 1 февраля 2003 года шаттл "Колумбия" распался при входе в атмосферу за 16 минут до запланированной посадки. Кусок пены из внешнего бака повредил крыло шаттла еще во время запуска, что привело к этой трагедии, которая унесла жизни всех семи членов экипажа.

Еще сегодня можно отметить День все для себя. Событие посвящено тому, что в этот стоит выполнить все свои прихоти, которые не удается выполнить в другие дни года, и полностью посвятить этот день самому себе.

Кроме этого, 24 января - это День наоборот. Шуточное событие посвящено тому, что в этот день стоит делать ты все не так, как вы привыкли. Например, на завтрак можно приготовить то, что вы обычно готовите на ужин, и наоборот, можно носить одежду наизнанку и так далее.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Григория Богослова, который жил в IV веке.

Мужчина родился в богатой семье. Его мать была христианской и с юных лет воспитывала сына в любви к Господу.

Григорий получил хорошее образование, и стоял у истоков становления христианской церкви. Был избран патриархом Константинопольским.

Именины 25 января празднуют Григорий, Борис, Владимир, Петр.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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The day of controversial clothes. What else can be celebrated on January 25
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