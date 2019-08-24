День Незалежності: на святкування прибувають високопосадовці та поважні гості

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У центрі Києва незабаром розпочнуться святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України, повідомляє УНН.

На трибунах призначених для високих гостей вже присутні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

Також присутні члени Кабміну, зокрема міністра фінансів Оксана Маркарова, міністр спорту Ігор Жданов, мінстр оборони Степан Полторак, а також Омбудсмен Людмила Денісова. Крім того присутні предстоятель, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, почесний патріарх ПЦУ Філарет та предстоятель УПЦ (МП) митрополіт Онуфрій.

Також на трибунах помічений грузинський артист Вахтанг Кікабідзе. Разом з тим на трибуні не помічений 5 президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, святкові заходи почнуться о 9.30.

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