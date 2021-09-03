День міста в Одесі: кишеньковий злодій обікрав двох жінок на Потьомкінських сходах

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Як повідомили у пресслужбі регіонального управління поліції, під час концерту правоохоронці помітили, що чоловік витягнув з сумки дівчини гаманець і спробував сховатися у натовпі. Злодія одразу ж затримали. При поверхневому огляді у нього виявили ще один гаманець, який, як з'ясувалося, чоловік вкрав у іншої жінки. Особи потерпілих встановлені.

Зловмисника відправили в ізолятор тимчасового утримання. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Відзначимо, що за заявою поліції, в цілому святкування дня міста в Одесі відбулося спокійно.