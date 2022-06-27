Дефолт був би проблемою, якби росія була нормальною країною – радник ОП

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“Я б сказав, цей дефолт — повністю очікуваний. Казати, що це повністю кадинально змінить ситуацію для росії я точно не стану. Так, ситуація у них економічно буде погіршуватись з кожним днем, з кожними додатковими санкціями, особливо після сьогоднішньої зустрічі „Групи сами“, коли будуть прийняті додаткові обмеження, які обговорюються, в першу чергу, пов’язані з нафтовим бізнесом росії”, — зазначив співрозмовник УНН.

Деталі

З його слів, для росії, в якій дефолт доречі заперечують, санкції будуть більш руйнівними, ніж цей стан.

“Дефолт важливий лише для нормальної країни. Дефолт проблематичний для будь-якої нормальної країни, яка навіть не просто розвивається, а яка знаходиться в умовах тимчасових труднощів, коли вона не може сплатити в дійсності зовнішні зобов’язання”, — пояснює Устенко

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Як зазначає радник президента, проблема для такої країни — якщо вона оголошує дефолт, якщо не може провести платіжку, то це означає, що вона відрізає себе від світових ринків, міжнародних ринків запозичення капіталу, міжнародних фінансових ринків.

“А росія вже відрізана від міжнародних фінансових ринків. Тобто, для неї наслідки, які мали б відбутись після цього дефолту, відбулись ще раніше, після першого пакету санкцій”, — додав він.

Контекст

У ніч на 27 червня агентство Bloomberg повідомило про те, що росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією західних санкцій, що закрили шлях для платежів закордонним кредиторам.

У кремлі дефолт заперечують — кажуть, ці твердження є “абсолютно неправомірними”.