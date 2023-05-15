Danon визнають міжнародним спонсором війни - джерело

ukru
Ексклюзив
07:03 • 5428 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 20221 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281106 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379196 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310869 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344720 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307942 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223545 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207019 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165581 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 21368 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 24953 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 33358 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 32685 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 30992 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400162 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542871 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575466 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572321 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471907 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10004 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208241 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379196 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177826 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168573 перегляди
Актуальне
Danon визнають міжнародним спонсором війни - джерело

Danon визнають міжнародним спонсором війни - джерело

Київ • УНН

 • 2366943 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Французьку компанію Danone внесуть до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

Цитата

“НАЗК й надалі розширюватиме список (міжнародних спонсорів війни - ред.). Зараз завершують підготовку документів стосовно Danone. Вони досі не вийшли з російського ринку”, - повідомив співрозмовник.

Деталі

Підприємствами Danone в Україні досі володіють росіяни. За даними Youcontrol, компанія “Галактон”, що входить до фінансово-промислової групи “Данон” в Україні, майже на 95% належить “Данон Росія”, яка ще в жовтні минулого року потрапила під українські санкції (указ президента №276 від 19 жовтня 2022 року).

Саме компанії “Галактон” належить Кременчуцький міськмолокозавод (​​ПРАТ "Данон Кремез"), який наразі є основним виробництвом продукції Danon в Україні, адже завод компанії у Херсоні припинив роботу через повномасштабне вторгнення. 

Окрім того, інша компанія - ТОВ “Данон” - яка на 99,9% належить французькій компанії, має того ж керівника, що і “Галактон” - Григорія Лисака. Він також володіє компанією “Юнімілк”, яка на 99,9% належить російській “Данон Трейд”. Також “Юнімілк” розташований за тією ж адресою, що і ТОВ “Данон”. Все це дає підстави вважати, що “Данон” в Україні і досі належить росіянам.

Разом з тим, компанія Danone досі офіційно не покинула російський ринок, хоча заявляла про це ще в жовтні минулого року. Зазначимо, що з такою заявою компанія виступала усього за кілька днів до того, як Україна вела санкції проти російського представництва Danone.

Водночас, за даними ЗМІ, станом на початок лютого французи запропонували потенційним російським інвесторам придбати лише 75% акцій. Окрім того, угода може включати опціон зворотнього викупу, збереження у Danone 25% в бізнесі та місця в раді директорів, пише “Комерсантъ”. 

Також ЗМІ повідомляли, що Danone вирішила відмовитися від використання в росії своїх глобальних брендів таких як Actimel, Alpro, Activia та інші. Разом з тим, можуть розширити асортимент локальних брендів “Простаквашино”, “Растишка”, “Тема” тощо. 

Нагадаємо

Раніше до списку міжнародних спонсорів війни потрапив угорський OTP Bank, який продовжує працювати в рф, і при цьому має дочірній банк в Україні. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21