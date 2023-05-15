Danon визнають міжнародним спонсором війни - джерело

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“НАЗК й надалі розширюватиме список (міжнародних спонсорів війни - ред.). Зараз завершують підготовку документів стосовно Danone. Вони досі не вийшли з російського ринку”, - повідомив співрозмовник.

Деталі

Підприємствами Danone в Україні досі володіють росіяни. За даними Youcontrol, компанія “Галактон”, що входить до фінансово-промислової групи “Данон” в Україні, майже на 95% належить “Данон Росія”, яка ще в жовтні минулого року потрапила під українські санкції (указ президента №276 від 19 жовтня 2022 року).

Саме компанії “Галактон” належить Кременчуцький міськмолокозавод (​​ПРАТ "Данон Кремез"), який наразі є основним виробництвом продукції Danon в Україні, адже завод компанії у Херсоні припинив роботу через повномасштабне вторгнення.

Окрім того, інша компанія - ТОВ “Данон” - яка на 99,9% належить французькій компанії, має того ж керівника, що і “Галактон” - Григорія Лисака. Він також володіє компанією “Юнімілк”, яка на 99,9% належить російській “Данон Трейд”. Також “Юнімілк” розташований за тією ж адресою, що і ТОВ “Данон”. Все це дає підстави вважати, що “Данон” в Україні і досі належить росіянам.

Разом з тим, компанія Danone досі офіційно не покинула російський ринок, хоча заявляла про це ще в жовтні минулого року. Зазначимо, що з такою заявою компанія виступала усього за кілька днів до того, як Україна вела санкції проти російського представництва Danone.

Водночас, за даними ЗМІ, станом на початок лютого французи запропонували потенційним російським інвесторам придбати лише 75% акцій. Окрім того, угода може включати опціон зворотнього викупу, збереження у Danone 25% в бізнесі та місця в раді директорів, пише “Комерсантъ”.

Також ЗМІ повідомляли, що Danone вирішила відмовитися від використання в росії своїх глобальних брендів таких як Actimel, Alpro, Activia та інші. Разом з тим, можуть розширити асортимент локальних брендів “Простаквашино”, “Растишка”, “Тема” тощо.

Нагадаємо

Раніше до списку міжнародних спонсорів війни потрапив угорський OTP Bank, який продовжує працювати в рф, і при цьому має дочірній банк в Україні.