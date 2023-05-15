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Danon признают международным спонсором войны - источник

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Французскую компанию Danone внесут в список международных спонсоров войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Цитата

“НАПК и в дальнейшем будет расширять список (международных спонсоров войны - ред.). Сейчас завершают подготовку документов по Danone. Они до сих пор не вышли с российского рынка”, - сообщил собеседник.

Детали

Предприятиями Danone в Украине до сих пор владеют россияне. По данным Youcontrol, компания “Галактон”, входящая в финансово-промышленную группу “Данон” в Украине, почти на 95% принадлежит “Данон Россия”, которая еще в октябре прошлого года попала под украинские санкции (указ президента №276 от 19 октября 2022 года).

Именно компании “Галактон” принадлежит Кременчугский гормолокозавод (ЧАО "Данон Кремез"), который сейчас является основным производством продукции Danon в Украине, ведь завод компании в Херсоне прекратил работу из-за полномасштабного вторжения. 

Кроме того, другая компания - ООО “Данон” - которая на 99,9% принадлежит французской компании, имеет того же руководителя, что и “Галактон” - Григория Лысака. Он также владеет компанией “Юнимилк”, которая на 99,9% принадлежит российской “Данон Трейд”. Также “Юнимилк” расположен по тому же адресу, что и ООО “Данон”. Все это дает основания полагать, что “Данон” в Украине до сих пор принадлежит россиянам.

Вместе с тем, компания Danone до сих пор официально не покинула российский рынок, хотя заявляла об этом еще в октябре прошлого года. Отметим, что с таким заявлением компания выступала всего за несколько дней до того, как Украина вела санкции против российского представительства Danone.

В то же время, по данным СМИ, по состоянию на начало февраля французы предложили потенциальным российским инвесторам приобрести только 75% акций. Кроме того, сделка может включать опцион обратного выкупа, сохранение у Danone 25% в бизнесе и места в совете директоров, пишет “Коммерсантъ”. 

Также СМИ сообщали, что Danone решила отказаться от использования в россии своих глобальных брендов таких как Actimel, Alpro, Activia и другие. Вместе с тем, могут расширить ассортимент локальных брендов “Простаквашино”, “Растишка”, “Тема” и др. 

Напомним

Ранее в список международных спонсоров войны попал венгерский OTP Bank, который продолжает работать в рф, и при этом имеет дочерний банк в Украине. 

Украинские Национальные Новости

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