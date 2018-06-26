Данія стала черговим учасником 1/8 фіналу ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у Росії дозволили визначити учасників плей-оф турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Перша нульова нічия на чемпіонаті світу у Росії була на руку обом збірним: в плей-оф вийшла і Франція, і Данія — з першого і з другого місця відповідно.
Команди дали пограти іншим гравцям, зробивши на двох 10 перестановок в стартових складах, і напевно, тому жоден із суперників не показав чіткої, злагодженої гри. У Данії міг двічі забивати Крістіан Еріксен, у якого було по одному хорошому моменту в кожному з таймів. Франція грала мляво, і навіть її талісман Антуан Грізманн не допоміг оживити гру в атаці. Вихід на поле Кіліана Мбаппе на останні 20 з гаком хвилин також не приніс ніяких дивідендів, і матч так і закінчився нічиєю — 0:0.
Таким чином, французи набрали 7 очок і посіли перший рядок, а данці з 5-ма балами вийшли до наступного кола з другої позиції.
Відзначимо, що у грі аутсайдерів Перу обіграли Австралію 2:0. За переможців забивали Каррільо і Герреро. Перу закінчили змагання з 3-ма балами, Австралія з одним.