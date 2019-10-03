Данилюк: Богдан має написати реальну заяву

На запитання журналістів BBC: “На вашу думку, Зеленський має звільнити Богдана?”, Данилюк відповів: “Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція”.

На уточнення про те, чи можна сказати, що у Данилюка конфлікт з Богданом, той відповів: “Так, можна сказати, що напружені стосунки”.

Він також додав, що конфлікт не пов’язаний з “ПриватБанком”: “Ні, ми просто з ним абсолютно різні цінності маємо, різні підходи, різний бекграунд. Я просто пів життя прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. Тобто хочу, щоб Україна була успішна і розумію, що для цього необхідно. Щоб будувалася прозора влада, щоб були незалежні інституції. Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони і ми зараз кого треба наберемо і „порішаєм“ зараз. Це точно — минуле, і це те, що тягне Україну назад. Люди, які приносять це у нову владу, вони несуть надзвичайні ризики”.

Далі журналісти сказали, що в “Офісі президента кажуть, що конфлікту з вами немає, є просто різні бачення темпів, вони хочуть зробити все дуже швидко”, на що Олександр Данилюк зазначив: “А які реформи? І хто робить ці реформи, Богдан робить реформи? Важко коментувати нісенітниці. Голова Офісу каже, що він кудись швидко біжить. Цікаво, куди він дуже швидко біжить. Наприклад, усі мої ініціативи блокувалися безпосередньо Офісом президента. Зокрема і щодо Служби фінансових розслідувань — повністю готовий законопроєкт, реформа СБУ, реформа структури РНБО... Що робить Адміністрація (Офіс президента — ред.)? Вони на це сідають. Може, коли вони на це сідають, вони швидше біжать з реформами, але незрозуміло, з якими. І давайте будемо відвертими: реформи роблять конкретні люди. Дуже багато тих реформ, які зараз робляться, і законопроєкти, які зараз прийняті, розроблені або мною, або за моєї участі. Тому біжать вони, може, і швидко, але Богдан до цього не має жодного відношення”.

Як передавав УНН, 30 вересня Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО.