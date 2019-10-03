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Данилюк: Богдан должен написать реальное заявление

Киев • УНН

 • 74854 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью украинской редакции BBC сообщил о своих отношениях с управляющим Офиса президента Андреем Богданом, пишет УНН.

Данилюк: Богдан должен написать реальное заявление

На вопрос журналистов BBC: “По вашему мнению, Зеленский должен уволить Богдана?”, Данилюк ответил: “Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция”.

На уточнение о том, можно ли сказать, что у Данилюка конфликт с Богданом, тот ответил: “Да, можно сказать, что напряженные отношения”.

Он также добавил, что конфликт не связан с “ПриватБанком”: “Нет, мы просто с ним совершенно разные ценности имеем, разные подходы, разный бэкграунд. Я просто пол жизни прожил за границей, видел, как все работает в развитых странах. То есть хочу, чтобы Украина была успешной и понимаю, что для этого необходимо. Чтобы строилась прозрачная власть, чтобы были независимые институты. Мы здесь привыкли, что у нас у всех есть телефоны и мы сейчас кого надо наберем и „порешаем“ сейчас. Это точно — прошлое, и это то, что тянет Украину назад. Люди, которые приносят это в новую власть, они несут чрезвычайные риски”.

Далее журналисты сказали, что в “Офисе президента говорят, что конфликта с вами нет, есть просто разные видения темпов, они хотят сделать все очень быстро”, на что Александр Данилюк отметил: “А какие реформы? И кто делает эти реформы, Богдан делает реформы? Трудно комментировать глупости. Председатель Офиса говорит, что он куда-то быстро бежит. Интересно, куда он очень быстро бежит. Например, все мои инициативы блокировались непосредственно Офисом президента. В том числе и по Службе финансовых расследований — полностью готовый законопроект, реформа СБУ, реформа структуры СНБО... Что делает Администрация (Офис президента — ред.)? Они на это наседают. Может, когда они этого наседают, они скорее бегут с реформами, но непонятно, с какими. И давайте будем откровенны: реформы делают конкретные люди. Очень много тех реформ, которые сейчас делаются, и законопроекты, которые сейчас приняты, разработаны или мной, или с моим участием. Поэтому бегут они, может, и быстро, но Богдан к этому не имеет никакого отношения”.

Как сообщал УНН, 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБО.

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