Данілов про допомогу рф від КНДР: у росії все менше спроможностей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважив, що сподівання країни-агресорки на постачання від Північної Кореї вказує на те, що росія втрачає власні спроможності. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Це якраз про спроможності росії, про перехід на військові рейки, як вони там собі наголошують. Це якраз каже про те, що спроможності в рф все менше і менше», - зазначив Данілов.
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Секретар РНБО також нагадав про те, що Україні «треба робити своє», і, згадавши про наголоси, нібито Україну почнуть забувати, Данілов пояснив, що це прояви російської пропаганди.
«Останнім часом почали роздаватися такі наголоси, що нас будуть забувати, що з нами не будуть спілкуватися – це все російська пропаганда, яка починає "з мухи робити слона". Я хочу наголосити, що з першого дня крайньої агресії з 24 лютого ті заяви, які були зроблені лідерами провідних країн, на сьогоднішній день залишаться в силі. Є процедура в кожній країні, де треба проходити парламент, де треба проходити погодження з іншими інституціями – це процес. І він кожного дня триває», - сказав Данілов.
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