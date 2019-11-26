Данілов обговорив з послом Ізраїлю співпрацю у сфері медицини та кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном під час якої обговорили співпрацю у сфері медицини та кібербезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на апарат РНБО України.
"Серед ключових сфер співпраці Секретар РНБО України назвав кібербезпеку, засоби зв’язку та сучасну медицину. У свою чергу, Дж. Ліон запевнив, що Ізраїль і надалі підтримуватиме Україну, і висловив впевненість в успішності практичного співробітництва між нашими державами", - сказано у повідомленні.
Данілов наголосив, що Україну та Ізраїль об’єднує велика спільна історія та інтереси, тому "ми приречені на тісне співробітництво".
Також під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації на Близькому Сході та у світі, а також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та перспективи його поглиблення.
Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна і НАТО мають активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки.