Д.Трамп просить вибачитися ЗМІ і розвідку США за "компромат" на нього

“Ті керівники розвідки зробили помилку, коли люди роблять помилки, вони повинні вибачатися. ЗМІ повинні також вибачитися,” — написав Д.Трамп в своєму мікроблозі в Тwitter.

Нагадаємо, автором звіту про “компромат” на обраного президента США Дональда Трампа назвали колишнього офіцера британської секретної розвідувальної служби Крістофера Стіла.

Як повідомлялось, Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і заліг на дно.

about that...Those Intelligence chiefs made a mistake here, & when people make mistakes, they should APOLOGIZE." Media should also apologize

