Д.Трамп просит извиниться СМИ и разведку США за "компромат" на него

"Те руководители разведки сделали ошибку, когда люди делают ошибки, они должны извиняться. СМИ должны также извиниться ", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Тwitter.

Напомним, автором отчета о "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила.

Как сообщалось, Кристофер Стол, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и залег на дно.

