Д.Трамп просит извиниться СМИ и разведку США за "компромат" на него
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп выразил мнение, что разведка США и пресса, которые опубликовали компромат на него, обязаны извиниться за это, передает УНН со ссылкой на Тwitter.
"Те руководители разведки сделали ошибку, когда люди делают ошибки, они должны извиняться. СМИ должны также извиниться ", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Тwitter.
Напомним, автором отчета о "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила.
Как сообщалось, Кристофер Стол, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и залег на дно.
about that ... Those Intelligence chiefs made a mistake here, & when people make mistakes, they should APOLOGIZE. "Media should also apologize- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2017 г.