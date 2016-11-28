Д.Трамп пригрозив скасувати угоду про нормалізацію відносин з Кубою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати угоду про нормалізацію відносин між США і Кубою. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Якщо Куба не захоче піти на кращі умови для кубинців, для американців кубинського походження і для США в цілому, я скасую угоду”, — написав він.
Нагадаємо, угоду про нормалізацію відносин між країнами уклали президенти Барак Обама та Рауль Кастро.