Д.Трамп пригрозив скасувати угоду про нормалізацію відносин з Кубою

“Якщо Куба не захоче піти на кращі умови для кубинців, для американців кубинського походження і для США в цілому, я скасую угоду”, — написав він.

Нагадаємо, угоду про нормалізацію відносин між країнами уклали президенти Барак Обама та Рауль Кастро.