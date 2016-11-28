Д.Трамп пригрозил отменить соглашение о нормализации отношений с Кубой

"Если Куба не захочет пойти на лучшие условия для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом, я отменю соглашение", - написал он.

Напомним, соглашение о нормализации отношений между странами заключили президенты Барак Обама и Рауль Кастро.