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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 1048 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Д.Трамп пригрозил отменить соглашение о нормализации отношений с Кубой

Киев • УНН

 • 10546 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил отменить соглашение о нормализации отношений между США и Кубой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Д.Трамп пригрозил отменить соглашение о нормализации отношений с Кубой

"Если Куба не захочет пойти на лучшие условия для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом, я отменю соглашение", - написал он.

Напомним, соглашение о нормализации отношений между странами заключили президенты Барак Обама и Рауль Кастро.

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