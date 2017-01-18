Crown Agents поставило в Україну онкопрепарати із терміном дії, що спливає - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українські лікувальні заклади відмовляються від препаратів з дитячої онкології, поставлених британським закупівельним агентством Crown Agents. Про це під час прес-конференції журналістам повідомила завідувач Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Світлана Донська, передає кореспондент УНН.
Так, за словами С.Донської, причина відмови полягає у короткому терміні придатності препаратів.
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"Зараз у країні відділення відмовляються від цих препаратів, оскільки вони мають за наступні три місяці використати всю свою квоту", - пояснила вона.
С.Донська також повідомила, що Crown Agents поставило препарати з дитячої онкології з терміном придатності меншим, ніж прописано в технічному завданні - 15 місяців. При цьому агентство постачало препарати з терміном придатності шість-вісім місяців.
Крім того, вона повідомила, що частина препаратів не відповідала замовленій лікарській формі.
Так, за словами С.Донської, антибіотик "Фосфоміцин" було поставлено у формі саше замість необхідних флаконів для внутрішньовенних ін'єкцій.
Наразі, за словами С.Донської, препарати невідповідної лікарської форми було повернено Crown Agents.
"Нині агентство замінює їх флаконами", - повідомила вона.
Нагадаємо, за словами відомого кардіохірурга Б.Тодурова, заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях.