Crown Agents поставило в Украину онкопрепараты со сроком действия, который истекает - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинские лечебные учреждения отказываются от препаратов по детской онкологии, поставленных британским закупочным агентством Crown Agents. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщила заведующая Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Светлана Донская, передает корреспондент УНН.
Так, по словам С.Донской, причина отказа заключается в коротком сроке годности препаратов.
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"Сейчас в стране отделения отказываются от этих препаратов, поскольку они долны за следующие три месяца использовать всю свою квоту", - пояснила она.
С.Донская также сообщила, что Crown Agents поставило препараты по детской онкологии со сроком годности меньше, чем прописано в техническом задании - 15 месяцев. При этом агентство поставляло препараты с истекшим сроком годности шесть-восемь месяцев.
Кроме того, она сообщила, что часть препаратов не отвечала заказной лекарственной форме.
Так, по словам С.Донской, антибиотик "Фосфомицин" был поставлен в форме саше вместо флаконов для инъекций.
Сейчас, по словам С.Донской, препараты несоответствующей лекарственной формы были возвращены Crown Agents.
"Сейчас агентство заменяет их флаконами", - сообщила она.
Напомним, по словам известного кардиохирурга Б.Тодурова, заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.