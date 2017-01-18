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Crown Agents поставило в Украину онкопрепараты со сроком действия, который истекает - врач

Crown Agents поставило в Украину онкопрепараты со сроком действия, который истекает - врач

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Украинские лечебные учреждения отказываются от препаратов по детской онкологии, поставленных британским закупочным агентством Crown Agents. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщила заведующая Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Светлана Донская, передает корреспондент УНН.

Так, по словам С.Донской, причина отказа заключается в коротком сроке годности препаратов.

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"Сейчас в стране отделения отказываются от этих препаратов, поскольку они долны за следующие три месяца использовать всю свою квоту", - пояснила она.

С.Донская также сообщила, что Crown Agents поставило препараты по детской онкологии со сроком годности меньше, чем прописано в техническом задании - 15 месяцев. При этом агентство поставляло препараты с истекшим сроком годности шесть-восемь месяцев.

Кроме того, она сообщила, что часть препаратов не отвечала заказной лекарственной форме.

Так, по словам С.Донской, антибиотик "Фосфомицин" был поставлен ​​в форме саше вместо флаконов для инъекций.

Сейчас, по словам С.Донской, препараты несоответствующей лекарственной формы были возвращены Crown Agents.

"Сейчас агентство заменяет их флаконами", - сообщила она.

Напомним, по словам известного кардиохирурга Б.Тодурова, заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.

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