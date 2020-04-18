COVID-19 підтвердили ще у трьох мешканців Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Коронавірус виявили ще у трьох жителів Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
"Це мешканці Павлоградського району та Кривого Рогу. Загалом за сьогодні (18 квітня – ред.) маємо 6 нових випадків COVID-19".
Нагадаємо, в Україні – понад 5,1 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Із них 110 – на Дніпропетровщині. Дев’ять мешканців області вже одужали.