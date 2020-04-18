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COVID-19 підтвердили ще у трьох мешканців Дніпропетровщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Коронавірус виявили ще у трьох жителів Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

COVID-19 підтвердили ще у трьох мешканців Дніпропетровщини

"Це мешканці Павлоградського району та Кривого Рогу. Загалом за сьогодні (18 квітня – ред.) маємо 6 нових випадків COVID-19".

Нагадаємо, в Україні – понад 5,1 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Із них 110 – на Дніпропетровщині. Дев’ять мешканців області вже одужали.

Українські Національні Новини

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