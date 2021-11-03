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COP26: фінкомпанії з 40% світових активів планують взяти зобов'язання за Паризькою угодою та інші домовленості

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Фінансові компанії, які контролюють близько 40% світових активів, приєднаються до Паризької угоди про потепління на 1,5 градуса. Про це на найважливіших переговорах ООН з клімату COP26 у середу має заявити канцлер британського Казначейства Ріші Сунак, пише УНН з посиланням на Sky News.

COP26: фінкомпанії з 40% світових активів планують взяти зобов'язання за Паризькою угодою та інші домовленості

Очікується, що на зустрічі міністрів фінансів в Глазго спірне питання кліматичного фінансування, обговорюване в другій половині дня, може виявитися справжнім каменем спотикання.

Деталі

У "день фінансів" на COP26 в середу Сунак, як очікується, похвалить "історичні" зобов'язання щодо клімату з боку глобальних фірм, які контролюють фінансові активи на суму 130 трильйонів доларів.

Ці активи на 130 трильйонів доларів, які повинні бути "узгоджені з Паризькою угодою", - від 450 фірм, які є частиною фінансового альянсу щодо досягнення чистого нульового рівня викидів - Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), добровільного і саморегулюючого органу під головуванням Марка Карні, колишнього керуючого Банку Англії і спеціального посланця ООН з питань діяльності, пов'язаної зі зміною клімату, і фінансових питань, який також виступає в середу.

Канцлер Сунак, як зазначено, також повідомить, що Велика Британія повинна змусити всі фінансові установи та зареєстровані на біржі компанії у Великій Британії опублікувати плани про те, як вони перейдуть до показника нульового рівня викидів з 2023 року. Британське Казначейство заявляє, що ці зобов'язання допоможуть створити "величезний грошовий пул, який зможе профінансувати наш перехід до чистого нульового рівня викидів", включаючи відмову від вугілля і перехід на електромобілі.

Ключові оголошення переговорів СОР26 наразі включають:

  • Щонайменше 110 країн, на частку яких припадає 85% світових лісів, погодилися покласти край і відкотити назад вирубку лісів до 2030 року.
  • Південна Африка отримає допомогу в декарбонізації від Великої Британії, ЄС, США, Франції та Німеччини в межах нового партнерства.
  • Багато світових лідерів підписали зобов'язання скоротити викиди метану на 30% до 2030 року, що значно допоможе уповільнити короткострокове потепління.
  • Японія виділила додаткові 10 мільярдів доларів на кліматичне фінансування протягом п'яти років, а це означає, що багаті країни можуть досягти мети в 100 мільярдів доларів у рік на рік раніше, ніж очікувалося, сказав посланець США з питань клімату Джон Керрі.
  • Більше ніж 40 світових лідерів підтримали план з фінансування чистих технологій у всьому світі до 2030 року, оголосив уряд Велик Британії.
  • Індія, нарешті, виступила з обіцянкою чистих нульових викидів - мета 2070 року, на 20 років пізніше ключової дати 2050 року, але все ж великий крок вперед, особливо з урахуванням її зобов'язання значно скоротити викиди до 2030 року.
  • Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що мета в 1,5 градуса - це різниця "між життям і смертю".
  • П'ять країн, включаючи Велику Британію і США, і група глобальних благодійних організацій пообіцяли 1,7 мільярда доларів для підтримки збереження лісів корінних народів і зміцнення їх прав на землю.

Довідково

Паризька угода була ухвалена всіма 196 сторонами Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКООНЗК) на 21-й Конференції сторін РКООНЗК, що відбулася в Парижі 12 грудня 2015 року. У цій угоді всі країни зобов'язуються вжити заходів для того, щоб підвищення загальносвітової температури становило значно менше ніж 2 градуси Цельсія, а з урахуванням серйозності існуючих ризиків — прагнути обмежити зростання температури рівнем 1,5 градуса.

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