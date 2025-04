COP26: финкомпании с 40% мировых активов планируют взять обязательства по Парижскому соглашению и другие договоренности

Ожидается, что на встрече министров финансов в Глазго спорный вопрос климатического финансирования, обсуждаемый во второй половине дня, может оказаться настоящим камнем преткновения.

Детали

В “День финансов” на COP26 в среду Сунак, как ожидается, похвалит “исторические” обязательства по климату со стороны глобальных фирм, которые контролируют финансовые активы на сумму 130 триллионов долларов.

Эти активы на 130 триллионов долларов, которые должны быть "согласованы с Парижским соглашением", - от 450 фирм, которые являются частью финансового альянса по достижению чистого нулевого уровня выбросов - Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), добровольного и саморегулируемого органа под председательством Марка Карни, бывшего управляющего Банка Англии и специального посланника ООН по вопросам деятельности, связанной с изменением климата, и финансовым вопросам, который также выступает в среду.

Канцлер Сунак, как указано, также сообщит, что Великобритания должна заставить все финансовые учреждения и зарегистрированные на бирже компании в Великобритании опубликовать планы о том, как они перейдут к показателю нулевого уровня выбросов с 2023 года. Британское Казначейство заявляет, что эти обязательства помогут создать “огромный денежный пул, который сможет профинансировать наш переход к чистому нулевому уровню выбросов”, включая отказ от угля и переход на электромобили.

Ключевые объявления переговоров СOP26 на данный момент включают:



По крайней мере 110 стран, на долю которых приходится 85% мировых лесов, согласились положить конец и обратить вспять вырубку лесов к 2030 году.



Южная Африка получит помощь в декарбонизации от Великобритании, ЕС, США, Франции и Германии в рамках нового партнерства.



Множество мировых лидеров подписали обязательство сократить выбросы метана на 30% к 2030 году, что значительно поможет замедлить краткосрочное потепление.



Япония выделила дополнительные 10 миллиардов долларов на климатическое финансирование в течение пяти лет, а это означает, что богатые страны могут достичь цели в 100 миллиардов долларов в год на год раньше, чем ожидалось, сказал посланник США по климату Джон Керри.



Более 40 мировых лидеров поддержали план по финансированию чистых технологий во всем мире к 2030 году, объявило правительство Великобритании.



Индия, наконец, выступила с обещанием чистых нулевых выбросов - цель 2070 года, на 20 лет позже ключевой даты 2050 года, но все же большой шаг вперед, особенно с учетом ее обязательства значительно сократить выбросы к 2030 году.



Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что цель в 1,5 градуса - это разница "между жизнью и смертью".



Пять стран, включая Великобританию и США, и группа глобальных благотворительных организаций пообещали 1,7 миллиарда долларов для поддержки сохранения лесов коренных народов и укрепления их прав на землю.



Справка

Парижское соглашение было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК) на 21-й Конференции сторон РКООНИК, прошедшей в Париже 12 декабря 2015 года. В этом соглашении все страны обязуются принять меры к тому, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а с учетом серьезности существующих рисков — стремиться ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса.