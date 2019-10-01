CNN: Помпео був присутній під час телефонної розмові Трампа із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Держсекретар Майкл Помпео був присутній при розмові Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, яка призвела до початку процедури імпічменту президента США. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Державний секретар Майкл Помпео був безпосередньо присутнім під час телефонної розмови 25 липня між президентом Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським, яка привернула до себе увагу минулого тижня після публікації скарги викривача", - зазначається в повідомленні.
Інформація про те, хто саме міг бути безпосередньо причетним до цієї розмови, яка спричинила початок формальної процедури імпічменту президента США, з'являється вперше.
Нагадаємо, у Конгресі США зажадали від Помпео інформацію по контактам із Зеленським.