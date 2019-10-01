CNN: Помпео присутствовал во время телефонной беседы Трампа с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Госсекретарь Майкл Помпео присутствовал при разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Государственный секретарь Майкл Помпео непосредственно присутствовал во время телефонного разговора 25 июля между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, который привлек к себе внимание на прошлой неделе после публикации жалобы обличителя", - отмечается в сообщении.
Информация о том, кто именно мог быть непосредственно причастным к этому разговору, повлекший начало формальной процедуры импичмента президента США, появляется впервые.
Напомним, в Конгрессе США потребовали от Помпео информацию по контактам с Зеленским.