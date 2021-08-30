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Clubhouse анонсував нову функцію

Clubhouse анонсував нову функцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Додаток для спілкування в режимі аудіо лише для аудіозаписів Clubhouse заявив, що запустить функцію просторового аудіо, щоб голоси звучали так, ніби вони надходять з різних напрямків, допомагаючи розмовам та віртуальним виступам відчувати себе більш реалістичними. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Додаток стикається з посиленням конкуренції з боку великих технологічних гігантів, таких як Facebook, Twitter та Spotify, які впровадили власні функції соціального аудіочату.

Нова функція, що нагадує об'ємний звук, допоможе Clubhouse перейти до виставкових та розважальних кімнат, які розповсюдилися у додатку.

Залежно від того, скільки динаміків є в кімнаті Clubhouse та різноманітних інших факторів, технологія додатка призначить користувачам просторове розташування, щоб слухач почув голоси, що оточують їх у навушниках. Наприклад, у комедійних кімнатах технологія Clubhouse розпізнає головного оратора і розмістить голос цієї людини на "фронті", тоді як сміх інших людей може звучати так, ніби вони йдуть з лівого та правого боку слухача.

Просторове аудіо буде спочатку розповсюджене для користувачів iOS, а незабаром для користувачів Android.

Нагадаємо

Компанія Facebook запустила на території США сервіс Live Audio Rooms, що дозволяє користувачам прослуховувати розмови громадських діячів і спільнот соціальної мережі в реальному часі і брати участь в них

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