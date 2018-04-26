Чверть усіх вбивств у світі припадає лише на чотири країни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На чотири країни Латинської Америки - Бразилію, Колумбію, Мексику і Венесуелу - припадає чверть усіх вбивств у світі. Такі статистичні дані з доповіді аналітиків Інституту Ігарапе повідомляє The Washington Post, передає УНН.
Відзначається, що в Латинській Америці проживає всього 8 відсотків населення світу, але на неї припадає 33 відсотки всіх вбивств.
Всього на чотири країни регіону - Бразилію, Колумбію, Мексику і Венесуелу - припадає чверть всіх вбивств на Землі. З 20 країн світу з найвищими показниками вбивств 17 є латиноамериканськими, як і 43 з 50 таких міст.
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Як і Сполучені Штати, Латинську Америку наводнює зброя. Дві третини всіх вбивств в Центральній Америці відбуваються за допомогою пістолета; у Південній Америці це приблизно половина. У середньому по світу - 32%.
Згідно з доповіддю, більше третини всіх латиноамериканців повідомили, що стали жертвами насильницьких злочинів в 2016 році. У деяких країнах, таких як Венесуела і Мексика, майже половина населення піддавалася насильницькому злочину в минулому році.