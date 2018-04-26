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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четверть всех убийств в мире приходится всего на четыре страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. На четыре страны Латинской Америки - Бразилию, Колумбию, Мексику и Венесуэлу - приходится четверть всех убийств в мире. Такие статистические данные из доклада аналитиков Института Игарапе сообщает The Washington Post, передает УНН.

Четверть всех убийств в мире приходится всего на четыре страны

Отмечается, что в Латинской Америке проживает всего 8 процентов населения мира, но на нее приходится 33 процента всех убийств.

Всего на четыре страны региона - Бразилию, Колумбию, Мексику и Венесуэлу - приходится четверть всех убийств на Земле. Из 20 стран мира с самыми высокими показателями убийств 17 являются латиноамериканскими, как и 43 из 50 таких городов.

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Как и Соединенные Штаты, Латинскую Америку наводняет оружие. Две трети всех убийств в Центральной Америке совершаются пистолетом; в Южной Америке это примерно половина. В среднем по миру - 32%.

Согласно докладу, более трети всех латиноамериканцев сообщили, что стали жертвами насильственных преступлений в 2016 году. В некоторых странах, таких как Венесуэла и Мексика, почти половина населения подвергалась насильственному преступлению в прошлом году.

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