ЧС-2018 оголошений ФІФА чистим від допінгу

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала дані, згідно з якими всі допінг-проби, взяті до початку і під час турніру, дали негативний результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт організації.

ФІФА неодноразово заявляла, що для перевірки спортсменів на допінг приверне сторонні організації і побоювань за збереження проб бути не повинно, адже саме проблематика допінгу в контексті країни-організатора турніру — Росії, активно обговорювалася після скандалів, пов’язаних з Олімпіадами.

Всі проби були проаналізовані в акредитованих Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторіях. Велика їх частина — в лабораторії в Лозанні. Проби перевозилися в захищених контейнерах, які зазвичай використовуються банками для перевезення грошей, вони можуть бути відкриті тільки за допомогою електронного ключа.

Виступ на турнірі продовжують чотири команди, проте вже зрозуміло, що сумнівів в чистоті результатів турніру бути не може. З січня 2018 року ФІФА, національні антидопінгові агентства і конфедерації провели в цілому 2037 тестувань. Всього було взято 3985 допінг-проб, 2776 проб були взяті ФІФА поза змаганнями, 626 — під час самого турніру. Тільки у одного гравця був терапевтичний виняток на використання забороненої речовини.

“Програма перевірок цього року стала наймасштабнішою в історії чемпіонатів світу. Як тільки стали відомі всі учасники фінальної стадії, ФІФА розробила план розподілу тестів (TDP), в основі якого був аналіз допінгових ризиків в футболі. Даний план, що представляє собою динамічну програму, був узгоджений з WADA”, — сказано в повідомленні ФІФА.

Як повідомляв УНН, вчитель фізкультури розсудить фінал ЧС-2018.

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