ЧМ-2018 объявлен ФИФА чистым от допинга

ФИФА неоднократно заявляла, что для проверки спортсменов на допинг привлечет сторонние организации и опасений за сохранность проб быть не должно, ведь именно проблематика допинга в контексте страны-организатора турнира — России, активно обсуждалась после скандалов, связанных с Олимпиадой.

Все пробы были проанализированы в аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораториях. Большая их часть — в лаборатории в Лозанне. Пробы перевозились в защищенных контейнерах, которые обычно используются банками для перевозки денег, они могут быть открыты только с помощью электронного ключа.

Выступление на турнире продолжают четыре команды, однако уже понятно, что сомнений в чистоте результатов турнира быть не может. С января 2018 года ФИФА, национальные антидопинговые агентства и конфедерации провели в общей сложности 2037 тестирований. Всего было взято 3985 допинг-проб, 2776 проб были взяты ФИФА во внесоревновательный период, 626 — во время самого турнира. Только у одного игрока имелось терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества.

“Программа проверок этого года стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. Как только стали известны все участники финальной стадии, ФИФА разработала план распределения тестов (TDP), в основе которого был анализ допинговых рисков в футболе. Данный план, представляющий собой динамичную программу, был согласован с WADA”, — сказано в сообщении ФИФА.

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