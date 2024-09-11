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Чотирьох альпіністів знайшли мертвими біля вершини Монблану

Чотирьох альпіністів знайшли мертвими біля вершини Монблану

Київ • УНН

 • 18171 перегляди

Чотири корейських та італійських альпіністи загинули від виснаження після трьох днів блокування негодою біля вершини Монблану. Рятувальники зіткнулися з труднощами доступу через погані погодні умови.

Чотирьох корейських та італійських альпіністів, які три дні були заблоковані негодою біля вершини Монблану, у вівторок знайшли мертвими. За інформацією префектури Верхньої Савойї у Франції, де розташована гора Монблан, альпіністи загинули від виснаження, повідомляє BFMTV, передає УНН

Деталі

"Рятувальники спочатку знайшли мотузкову групу з двох корейців, а в безпосередній близькості — італійців", — йдеться в повідомленні.

Альпіністи втратили зв’язок у суботу, коли вони потрапили в пастку через негоду біля вершини гори. Тоді три мотузкові групи загубилися неподалік вершини Монблану. Рятувальники зіткнулися з труднощами доступу до місця події, і лише в неділю вранці, завдяки залученню значних ресурсів, вдалося евакуювати одну мотузкову групу з двох корейців на висоті 4 100 метрів.

Дві інші групи, що складалися з двох корейців і двох італійців, залишилися в недосяжності. З того часу було здійснено кілька безуспішних спроб прорватися до альпіністів, однак це не вдалося ані італійським, ані французьким рятувальникам.

У Грузії група альпіністів потрапила під удар блискавки: ймовірно, є жертва11.08.24, 14:52 • 34264 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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