Чотирьох альпіністів знайшли мертвими біля вершини Монблану
Київ • УНН
Чотири корейських та італійських альпіністи загинули від виснаження після трьох днів блокування негодою біля вершини Монблану. Рятувальники зіткнулися з труднощами доступу через погані погодні умови.
Чотирьох корейських та італійських альпіністів, які три дні були заблоковані негодою біля вершини Монблану, у вівторок знайшли мертвими. За інформацією префектури Верхньої Савойї у Франції, де розташована гора Монблан, альпіністи загинули від виснаження, повідомляє BFMTV, передає УНН.
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"Рятувальники спочатку знайшли мотузкову групу з двох корейців, а в безпосередній близькості — італійців", — йдеться в повідомленні.
Альпіністи втратили зв’язок у суботу, коли вони потрапили в пастку через негоду біля вершини гори. Тоді три мотузкові групи загубилися неподалік вершини Монблану. Рятувальники зіткнулися з труднощами доступу до місця події, і лише в неділю вранці, завдяки залученню значних ресурсів, вдалося евакуювати одну мотузкову групу з двох корейців на висоті 4 100 метрів.
Дві інші групи, що складалися з двох корейців і двох італійців, залишилися в недосяжності. З того часу було здійснено кілька безуспішних спроб прорватися до альпіністів, однак це не вдалося ані італійським, ані французьким рятувальникам.
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