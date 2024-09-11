Четырех альпинистов нашли мертвыми возле вершины Монблана

Четырех корейских и итальянских альпинистов, которые три дня были заблокированы непогодой у вершины Монблана, во вторник нашли мертвыми. По информации префектуры Верхней Савойи во Франции, где расположена гора Монблан, альпинисты погибли от истощения, сообщает BFMTV, передает УНН.

Детали

«Спасатели сначала нашли веревочную группу из двух корейцев, а в непосредственной близости - итальянцев», - говорится в сообщении.

Альпинисты потеряли связь в субботу, когда они попали в ловушку из-за непогоды у вершины горы. Тогда три веревочные группы потерялись недалеко от вершины Монблана. Спасатели столкнулись с трудностями доступа к месту происшествия, и только в воскресенье утром, благодаря привлечению значительных ресурсов, удалось эвакуировать одну веревочную группу из двух корейцев на высоте 4 100 метров.

Две другие группы, состоявшие из двух корейцев и двух итальянцев, остались в недосягаемости. С тех пор было предпринято несколько безуспешных попыток прорваться к альпинистам, однако это не удалось ни итальянским, ни французским спасателям.

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