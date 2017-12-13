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Чотирьох зловмисників, що викрали в Ужгороді чоловіка, взяли під варту

Чотирьох зловмисників, що викрали в Ужгороді чоловіка, взяли під варту

Київ • УНН

 • 10903 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Ужгородському міськрайонному суді закінчили обирати запобіжні заходи чотирьом зловмисникам, які 11 грудня викрали людину в Ужгороді. Як повідомила УНН речниця Ужгородського міськрайонного суду Надія Гейруш, усіх підозрюваних триматимуть під вартою без права внесення застави.

“Слідчим суддею розглянуто клопотання відносно чотирьох підозрюваних у викраденні людини в обласному центрі. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без визначення застави”, — зазначила Гейруш.

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Таким чином, суд задовільнив клопотання прокуратури Закарпатської області. Наразі дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, тобто вимагання, вчинене групою осіб, та за ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого.

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Як раніше повідомляв УНН, невідомі в Ужгороді серед білого дня викрали людину.

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