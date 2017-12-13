Четырех злоумышленников, похитивших в Ужгороде человека, взяли под стражу
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Ужгородском районном суде закончили выбирать меры пресечения четырем злоумышленникам, которые 11 декабря похитили человека в Ужгороде. Как сообщила УНН пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш, всех подозреваемых будут держать под стражей без права внесения залога.
"Следственным судьей рассмотрено ходатайство в отношении четырех подозреваемых в похищении человека в областном центре. Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без определения залога", - отметила Гейруш.
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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области. Сейчас действия подозреваемых квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины, то есть вымогательство, совершенное группой лиц, и по ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего.
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Как ранее сообщал УНН, неизвестные в Ужгороде средь бела дня похитили человека.