Четырех злоумышленников, похитивших в Ужгороде человека, взяли под стражу

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95275 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101331 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101704 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115410 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102994 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105638 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112536 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117213 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123033 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134732 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Четырех злоумышленников, похитивших в Ужгороде человека, взяли под стражу

Четырех злоумышленников, похитивших в Ужгороде человека, взяли под стражу

Киев  •  УНН

 • 10902 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Ужгородском районном суде закончили выбирать меры пресечения четырем злоумышленникам, которые 11 декабря похитили человека в Ужгороде. Как сообщила УНН пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш, всех подозреваемых будут держать под стражей без права внесения залога.

"Следственным судьей рассмотрено ходатайство в отношении четырех подозреваемых в похищении человека в областном центре. Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без определения залога", - отметила Гейруш.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области. Сейчас действия подозреваемых квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины, то есть вымогательство, совершенное группой лиц, и по ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего.

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Как ранее сообщал УНН, неизвестные в Ужгороде средь бела дня похитили человека.

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