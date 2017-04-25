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Чотирикратний чемпіон Англії "Ньюкасл" достроково пробився до АПЛ

Чотирикратний чемпіон Англії "Ньюкасл" достроково пробився до АПЛ

Київ • УНН

 • 13151 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чотирикратний чемпіон Англії "Ньюкасл", який виступає в цьому сезоні в Чемпіоншипі, достроково завоював путівку в англійську Прем'єр-лігу, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

У 44 турі другого за силою чемпіонату Англії "сороки" розгромили на своєму полі "Престон" (4:1) і, набравши 88 очок, гарантували собі, як мінімум, друге підсумкове місце в турнірній таблиці першості.

Раніше путівку до АПЛ оформив "Брайтон", котрий наразі має 92 пункти.

Зазначимо, що третю путівку між собою розіграють п'ять команд, серед яких "Редінг", "Шеффілд Венсдей", "Хаддерсфілд", "Фулхем" і "Лідс".

Примітно, що "Ньюкасл" став 21-ю командою, яка повернулася в АПЛ на наступний сезон після вильоту.

Зауважимо, що наставник "сорок" Рафаель Бенітес в третій раз підняв очолювану команду на дивізіон вище. Раніше іспанець досяг успіху з іспанським ФК "Екстремадура" (сезон-1997/98) і "Севільєю" (сезон-2000/01).

Додамо, що зірковий екс-нападник "Ньюкасла" Алан Ширер (1996-2006) є найкращим бомбардиром в історії АПЛ – 260 голів.

Як повідомляв УНН, півзахисник "Ньюкасла" став автором курйозного голу в Чемпіоншипі.

 

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