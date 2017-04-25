Четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл" досрочно пробился в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл", который выступает в этом сезоне в Чемпионшипе, досрочно завоевал путевку в английскую Премьер-лигу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В 44 туре второго по силе чемпионата Англии "сороки" разгромили на своем поле "Престон" (4:1) и, набрав 88 очков, гарантировали себе как минимум второе итоговое место в турнирной таблице первенства.
Ранее путевку в АПЛ оформил "Брайтон", который сейчас имеет 92 пункта.
Отметим, что третью путевку между собой разыграют пять команд, среди которых "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Хаддерсфилд", "Фулхэм" и "Лидс".
Примечательно, что "Ньюкасл" стал 21-й командой, которая вернулась в АПЛ на следующий сезон после вылета.
Заметим, что наставник "сорок" Рафаэль Бенитес третий раз поднял возглавляемую команду на Чемпионат выше. Ранее испанец преуспел с испанским ФК "Экстремадура" (сезон-1997/98) и "Севильей" (сезон-2000/01).
Добавим, что звездный экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер (1996-2006) является лучшим бомбардиром в истории АПЛ - 260 голов.
Как сообщал УНН, полузащитник "Ньюкасла" стал автором курьезного гола в Чемпионшипе.