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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18320 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78532 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140044 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110833 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112750 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110049 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102376 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл" досрочно пробился в АПЛ

Четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл" досрочно пробился в АПЛ

Киев  •  УНН

 • 13134 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл", который выступает в этом сезоне в Чемпионшипе, досрочно завоевал путевку в английскую Премьер-лигу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В 44 туре второго по силе чемпионата Англии "сороки" разгромили на своем поле "Престон" (4:1) и, набрав 88 очков, гарантировали себе как минимум второе итоговое место в турнирной таблице первенства.

Ранее путевку в АПЛ оформил "Брайтон", который сейчас имеет 92 пункта.

Отметим, что третью путевку между собой разыграют пять команд, среди которых "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Хаддерсфилд", "Фулхэм" и "Лидс".

Примечательно, что "Ньюкасл" стал 21-й командой, которая вернулась в АПЛ на следующий сезон после вылета.

Заметим, что наставник "сорок" Рафаэль Бенитес третий раз поднял возглавляемую команду на Чемпионат выше. Ранее испанец преуспел с испанским ФК "Экстремадура" (сезон-1997/98) и "Севильей" (сезон-2000/01).

Добавим, что звездный экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер (1996-2006) является лучшим бомбардиром в истории АПЛ - 260 голов.

Как сообщал УНН, полузащитник "Ньюкасла" стал автором курьезного гола в Чемпионшипе.

 

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