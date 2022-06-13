Чотири країни скоро приймуть рішення про торговельні послаблення для України, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що скоро ще чотири країни приймуть рішення про торговельні послаблення для України. Про це інформує УНН.
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Днями розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.
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"А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо
Зеленський анонсував про безмитний режим із Британією.