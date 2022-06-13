Чотири країни скоро приймуть рішення про торговельні послаблення для України, - Зеленський

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Днями розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.

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"А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - йдеться у зверненні.

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