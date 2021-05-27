"Чорноморець" виборов путівку в еліту українського футболу

Деталі

Центральний матч туру, у якому “Металіст 1925” в разі перемоги міг потіснити “Чорноморець” на третє місце, збільшивши свої шанси на путівку в УПЛ, закінчився мінімальною поразкою господарів (0:1). Єдиний м’яч у зустрічі на 12 хвилині з пенальті забив Путря.

Перемога “моряків” автоматично вивела їх в Прем’єр-лігу за два тури до закінчення сезону — 58 очок (2-га сходинка), а у четвертого клубу таблиці “Агробізнеса” — 51.

Примітно, що безпрограшна клубна рекордна серія харківського клубу з 25 листопада тривала у Першій лізі 14 ігор: 10 перемог та 4 нічиї.

Зауважимо, “Чорноморець” довгий час виступав в еліті українського сезону, а також двічі ставав срібним призером і тричі — бронзовим призером України.

Варто нагадати

Раніше дострокову путівку до “УПЛ” виборов клуб із Рівного.