"Чорноморець" виборов путівку в еліту українського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Харкові відбувся поєдинок "Металіста-1925" та "Чорноморця" в якому визначився другий клуб, який виборов путівку в УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт "моряків".
Деталі
Центральний матч туру, у якому “Металіст 1925” в разі перемоги міг потіснити “Чорноморець” на третє місце, збільшивши свої шанси на путівку в УПЛ, закінчився мінімальною поразкою господарів (0:1). Єдиний м’яч у зустрічі на 12 хвилині з пенальті забив Путря.
Перемога “моряків” автоматично вивела їх в Прем’єр-лігу за два тури до закінчення сезону — 58 очок (2-га сходинка), а у четвертого клубу таблиці “Агробізнеса” — 51.
Примітно, що безпрограшна клубна рекордна серія харківського клубу з 25 листопада тривала у Першій лізі 14 ігор: 10 перемог та 4 нічиї.
Зауважимо, “Чорноморець” довгий час виступав в еліті українського сезону, а також двічі ставав срібним призером і тричі — бронзовим призером України.
Варто нагадати
Раніше дострокову путівку до “УПЛ” виборов клуб із Рівного.