Клуб із Рівного виборов путівку в УПЛ

Деталі

У Луцьку "червоно-чорні" (59) поступилися "Волині" - 1:2. Але завдяки сьогоднішній перемозі "ВПК-Агро" у Волочиську команда Юрія Вірта стала навіть математично недосяжною для "Агробізнеса", який нині перебуває на четвертій позиції у турнірній таблиці із 51 балом.

Примітно, що путівки до УПЛ за підсумком сезону 2020-2021 отримають три найкращі команди Першої ліги.

Нагадаємо

"Минай" понизився у класі із виступатиме в Першій лізі.