Клуб із Рівного виборов путівку в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Народний клуб "Верес" достроково, за три матчі до фінішу Першої ліги чемпіонату України з футболу, здобув путівку до Української Прем'єр-ліги, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
У Луцьку "червоно-чорні" (59) поступилися "Волині" - 1:2. Але завдяки сьогоднішній перемозі "ВПК-Агро" у Волочиську команда Юрія Вірта стала навіть математично недосяжною для "Агробізнеса", який нині перебуває на четвертій позиції у турнірній таблиці із 51 балом.
Примітно, що путівки до УПЛ за підсумком сезону 2020-2021 отримають три найкращі команди Першої ліги.
Нагадаємо
"Минай" понизився у класі із виступатиме в Першій лізі.