Клуб из Ровно завоевал путевку в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Народный клуб "Верес" досрочно, за три матча до финиша Первой лиги чемпионата Украины по футболу, получил путевку в Украинской Премьер-лиги, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
В Луцке “красно-черные” (59) уступили “Волыни” — 1:2. Но благодаря сегодняшней победе “ВПК-Агро” в Волочиске команда Юрия Вирта стала даже математически недосягаемой для “Агробизнес”, который сейчас находится на четвертой позиции в турнирной таблице с 51 баллом.
Примечательно, что путевки в УПЛ по итогам сезона 2020-2021 получат три лучшие команды Первой лиги.
Напомним
“Минай” понизился в классе с выступать в Первой лиге.