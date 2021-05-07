“Шахтар” розгромив “Минай” та завоював срібні медалі чемпіонату України

ukru
Ексклюзив
10:51 • 34667 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 58565 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121847 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163715 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240570 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182051 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175662 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188317 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155099 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160254 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103722 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 102131 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115896 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 81729 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105439 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240577 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193652 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 289035 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284299 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 86126 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92194 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87924 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109258 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118600 перегляди
Актуальне
“Шахтар” розгромив “Минай” та завоював срібні медалі чемпіонату України

“Шахтар” розгромив “Минай” та завоював срібні медалі чемпіонату України

Київ • УНН

 • 16477 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. У 25-му турі Української Прем’єр-ліги “Шахтар” у Києві зустрічався з аутсайдером першості “Минаєм”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.

Деталі

Протягом усього першого тайму “Шахтар” мав беззаперечну перевагу, майже три чверті ігрового часу володіючи м’ячем і замкнувши суперника на його половині поля. Це і відобразилося на загальному результаті — 4:0.

У переможців дубль оформив Степаненко, а також забивали Соломон і Майкон.

Таким чином, “Шахтар” став недосяжним для “Зорі” й виграв срібні медалі сезону 2020/21 років — 51 очок проти 47.

Доповнення

Наступного сезону донецька команда разом із “Динамо” традиційно представлятимуть Україну в головному континентальному турнірі — Лізі чемпіонів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами