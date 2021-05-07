“Шахтар” розгромив “Минай” та завоював срібні медалі чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У 25-му турі Української Прем’єр-ліги “Шахтар” у Києві зустрічався з аутсайдером першості “Минаєм”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
Деталі
Протягом усього першого тайму “Шахтар” мав беззаперечну перевагу, майже три чверті ігрового часу володіючи м’ячем і замкнувши суперника на його половині поля. Це і відобразилося на загальному результаті — 4:0.
У переможців дубль оформив Степаненко, а також забивали Соломон і Майкон.
Таким чином, “Шахтар” став недосяжним для “Зорі” й виграв срібні медалі сезону 2020/21 років — 51 очок проти 47.
Доповнення
Наступного сезону донецька команда разом із “Динамо” традиційно представлятимуть Україну в головному континентальному турнірі — Лізі чемпіонів.