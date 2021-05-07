"Шахтер" разгромил "Минай" и завоевал серебряные медали чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В 25-м туре Украинской Премьер-лиги “Шахтер” в Киеве встречался с аутсайдером первенства “проходят”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.
Детали
В течение всего первого тайма “Шахтер” имел подавляющее преимущество, почти три четверти игрового времени владея мячом и замкнув соперника на его половине поля. Это и отразилось на общем результате — 4: 0.
У победителей дубль оформил Степаненко, а также забивали Соломон и Майкон.
Таким образом, “Шахтер” стал недосягаем для “Зари” и выиграл серебряные медали сезона 2020/21 годов — 51 очков против 47.
Дополнение
В следующем сезоне донецкая команда вместе с “Динамо” традиционно будут представлять Украину в главном континентальном турнире — Лиге чемпионов.