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"Шахтер" разгромил "Минай" и завоевал серебряные медали чемпионата Украины

"Шахтер" разгромил "Минай" и завоевал серебряные медали чемпионата Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В 25-м туре Украинской Премьер-лиги “Шахтер” в Киеве встречался с аутсайдером первенства “проходят”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.

Детали

В течение всего первого тайма “Шахтер” имел подавляющее преимущество, почти три четверти игрового времени владея мячом и замкнув соперника на его половине поля. Это и отразилось на общем результате — 4: 0.

У победителей дубль оформил Степаненко, а также забивали Соломон и Майкон.

Таким образом, “Шахтер” стал недосягаем для “Зари” и выиграл серебряные медали сезона 2020/21 годов — 51 очков против 47.

Дополнение

В следующем сезоне донецкая команда вместе с “Динамо” традиционно будут представлять Украину в главном континентальном турнире — Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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