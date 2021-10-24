"Чорноморець" і "Львів" звели внічию матч аутсайдерів УПЛ

Деталі

Лише на 71 хвилині зустрічі рахунок був відкритий. Михайленко, який отримав передачу від Смирного, потужно вистрілив з-за меж штрафного майданчика, м’яч зачепив львівського футболіста і влетів у незахищений кут воріт — 1:0.

Незабаром міг відзначитися Смирний, проте його удар головою з близької відстані прийняла на себе поперечина. Прагнули відігратися гості, і на 77 хвилині їм це вдалося зробити: Романчук зробив навіс на лінію воротарського, звідки ніким не прикритий Ернест “розстріляв” ворота Кучерука — 1:1.

Нічия в матчі сусідів по турнірній таблиці не принесла задоволення ні одній, ні іншій команді.

Доповнення

Команди мають по 7 очок і йдуть у зоні вильоту — 13 і 14 місця.