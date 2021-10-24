"Черноморец" и "Львов" свели вничью матч аутсайдеров УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Матчем между одесским "Черноморцем" и "Львовом" завершился 12-й тур чемпионата Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт одесситов.
Детали
Лишь на 71 минуте встречи счет был открыт. Михайленко, который получил передачу от Смирнова, мощно выстрелил из-за пределов штрафной, мяч задел львовского футболиста и влетел в незащищенный угол ворот — 1:0.
Вскоре мог отличиться Смирный, однако его удар головой с близкого расстояния приняла на себя перекладина. Стремились отыграться гости, и на 77 минуте им это удалось сделать: Романчук сделал навес на линию вратарской, откуда никем не прикрытый Эрнест “расстрелял” ворота Кучерука — 1:1.
Ничья в матче соседей по турнирной таблице не принесла удовлетворения ни одной, ни другой команде.
Дополнение
Команды имеют по 7 очков и идут в зоне вылета — 13 и 14 места.