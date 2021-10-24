"Черноморец" и "Львов" свели вничью матч аутсайдеров УПЛ

Детали

Лишь на 71 минуте встречи счет был открыт. Михайленко, который получил передачу от Смирнова, мощно выстрелил из-за пределов штрафной, мяч задел львовского футболиста и влетел в незащищенный угол ворот — 1:0.

Вскоре мог отличиться Смирный, однако его удар головой с близкого расстояния приняла на себя перекладина. Стремились отыграться гости, и на 77 минуте им это удалось сделать: Романчук сделал навес на линию вратарской, откуда никем не прикрытый Эрнест “расстрелял” ворота Кучерука — 1:1.

Ничья в матче соседей по турнирной таблице не принесла удовлетворения ни одной, ни другой команде.

Дополнение

Команды имеют по 7 очков и идут в зоне вылета — 13 и 14 места.