Чорногорія внесла Росію до "зеленої" зони, у посольстві України обурені

Також до "зеленого списку" внесли й Азербайджан, щоб, за словами директора Національної туристичної організації Жельки Радак Кукавічич, "створити певний туристичний трафік у серпні та вересні".

Адже за серпень і вересень минулого року в Чорногорії зареєстрували 500 тисяч ночівель туристів з Росії.

У той самий час, Чорногорія відкрила кордони для громадян України близько місяця тому, але залишила низку обмежень, попри те, що в Україні індекс захворюваності майже вдвічі нижчий, ніж в РФ - 72,8 проти 127,2. Даний факт обурив українське представництво у країні.

"Я обурений тим, що Росію відразу помістили до "зеленої" зони. Без всяких умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи наразі 13-14 авіабортів на тиждень, знаходиться в обмежених правах. Незважаючи на нашу постійну роботу, українським громадянам досі заборонено подорожі а/т (автомобільним транспортом - ред.), і якщо читати уважно правила, то навіть заборонено самостійні подорожі літаком - лише у складі туристичної групи. А для Росії в’їзд без додаткових умов", - написав на своїй сторінці у Facebook консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов.

Як повідомляв УНН, у липні туристам з України заборонили в'їжджати до Чорногорії на автомобілях. Потрапляти до країни вони можуть лише авіаційним шляхом.

Нагадаємо, що Україна оновила список країн "зеленої" і "червоної" зони. Так, Чорногорія увійшла до "червоної зони".