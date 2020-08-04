Черногория отнесла Россию к "зеленой" зоне, в посольстве Украины возмущены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на черногорский телеканал RTСG.
Также в "зеленый список" внесли и Азербайджан, чтобы, по словам директора Национальной туристической организации Жельки Радак Кукавичич, "создать определенный туристический трафик в августе и сентябре".
Ведь за август и сентябрь прошлого года в Черногории зарегистрировали 500 тысяч ночевок туристов из России.
В то же время, Черногория открыла границы для граждан Украины около месяца назад, но оставила ряд ограничений, несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в РФ - 72,8 против 127,2. Данный факт возмутил украинское представительство в стране.
"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую зону". Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены самостоятельные путешествия а/т (автомобыльным транспортом - ред.), и если читать внимательно правила, то даже запрещено самостоятельные путешествия на самолете - только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - написал на своей странице в Facebook консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.
Как сообщал УНН, в июле туристам из Украины запретили въезжать в Черногорию на автомобилях. Попадать в страну они могут лишь авиационным путем.
Напомним, что Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны. Так, Черногория вошла в "красную зону".