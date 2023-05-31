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Чому "шахеди" атакують вночі - відповідь речника Повітряних сил

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Ураження «шахеда» вночі можливе лише завдяки радіолокаційній прив’язці, тому, ймовірно, більшість атак з використанням цих безпілотників відбуваються у темний час доби. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Цитата

«Шахеди» летять вночі, тому що вночі їх виявляти мобільними вогневими групами значно важче і їх знищувати доводиться зенітними керованими ракетами. Немає візуальної прив’язки до цілі, і тільки завдяки радіолокаційній прив’язці можна вражати саме «шахеди». Ну, і ракети відповідно теж. Ворог атакує у тиху пору доби, люди відпочивають, тож можна списати це й на підступність», - пояснив Юрій Ігнат.

Деталі

Він додав, що постійні атаки дронів, а надто такі масштабні, як, зокрема, атака на столицю, коли за один раз ворог випустив 39 дронів, виснажують нашу систему оборони.

«На це все необхідно витрачати боєкомплекти, і це виснажує нашу протиповітряну оборону, але виходу іншого немає, нам потрібно збивати дрони», - зазначив Ігнат.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв’ю: Речник Повітряних сил: наші льотчики щодня воюють на техніці, що працює на межі своїх можливостей

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