Чому "шахеди" атакують вночі - відповідь речника Повітряних сил

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«Шахеди» летять вночі, тому що вночі їх виявляти мобільними вогневими групами значно важче і їх знищувати доводиться зенітними керованими ракетами. Немає візуальної прив’язки до цілі, і тільки завдяки радіолокаційній прив’язці можна вражати саме «шахеди». Ну, і ракети відповідно теж. Ворог атакує у тиху пору доби, люди відпочивають, тож можна списати це й на підступність», - пояснив Юрій Ігнат.

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Він додав, що постійні атаки дронів, а надто такі масштабні, як, зокрема, атака на столицю, коли за один раз ворог випустив 39 дронів, виснажують нашу систему оборони.

«На це все необхідно витрачати боєкомплекти, і це виснажує нашу протиповітряну оборону, але виходу іншого немає, нам потрібно збивати дрони», - зазначив Ігнат.

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