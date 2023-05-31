Почему "шахеды" атакуют ночью - ответ спикера Воздушных сил

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«Шахеды» летят ночью, потому что ночью их обнаруживать мобильными огневыми группами значительно труднее и их уничтожать приходится зенитными управляемыми ракетами. Нет визуальной привязки к цели, и только благодаря радиолокационной привязке можно поражать именно «шахеды». Ну, и ракеты соответственно тоже. Враг атакует в тихое время суток, люди отдыхают, поэтому можно списать это и на коварство», - пояснил Юрий Игнат.

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Он добавил, что постоянные атаки дронов, особенно такие масштабные, как, в частности, атака на столицу, когда за один раз враг выпустил 39 дронов, истощают нашу систему обороны.

«На это все необходимо тратить боекомплекты, и это истощает нашу противовоздушную оборону, но выхода другого нет, нам нужно сбивать дроны», - отметил Игнат.

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