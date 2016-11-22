Чоловіка засудили на чотири роки за зґвалтування пенсіонерки на Харківщині

Подія сталася у серпні поточного року в одному з сіл Нововодолазького району. Зловмисник зайшов до домоволодіння старенької бабусі, щоб запропонувати їй купити гриби, які він назбирав у лісі. Зловмисник накинувся на жінку, затягнув до літньої кухні та згвалтував.

Злочин чоловік скоїв під час іспитового строку за хуліганство, крадіжку та грабіж. За сукупністю вироків суд призначив гвалтівнику покарання у вигляді 4 років і 2 місяців позбавлення волі.

Також зазначається, що це шоста судимість чоловіка.