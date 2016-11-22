Мужчину осудили на четыре года за изнасилование пенсионерки в Харьковской области

Событие произошло в августе текущего года в одном из сел Нововодолажского района. Злоумышленник зашел в домовладение старушки, чтобы предложить ей купить грибы, которые он собрал в лесу. Злоумышленник набросился на женщину, затащил в летнюю кухню и изнасиловал.

Преступление мужчина совершил во время испытательного срока за хулиганство, кражу и грабеж. По совокупности приговоров суд назначил насильнику наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Также отмечается, что это шестая судимость мужчины.