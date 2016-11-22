Мужчину осудили на четыре года за изнасилование пенсионерки в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Первомайский районный суд приговорил к более чем четырем годам 47-летнего мужчину за изнасилование 78-летней женщины в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Событие произошло в августе текущего года в одном из сел Нововодолажского района. Злоумышленник зашел в домовладение старушки, чтобы предложить ей купить грибы, которые он собрал в лесу. Злоумышленник набросился на женщину, затащил в летнюю кухню и изнасиловал.
Преступление мужчина совершил во время испытательного срока за хулиганство, кражу и грабеж. По совокупности приговоров суд назначил насильнику наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.
Также отмечается, что это шестая судимость мужчины.