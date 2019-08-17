Чоловіка у Львові затримали за розпусні дії щодо двох хлопчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Львові поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у причетності до розбещення двох дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
"У поліцію 16 серпня близько 22:00 надійшло повідомлення від львів’янки про те, що сусід насильно утримував двох її синів віком 7 та 10 років, побив їх та вчиняв розпусні дії", - вказали у поліції.
Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 35-річний львів’янин. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
"За словами затриманого, у такий спосіб він вирішив провчити хлопчиків, які ображали його дитину", - додали у поліції.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене статтями, - позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловіка підозрюють у розбещенні 6-річної дівчинки.