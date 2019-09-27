Чоловік викрав дитину, покинувши колишню дружину зв'язаною у хостелі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На Кіровоградщині чоловік викрав колишню дружину та їхнього спільного сина, відвіз до Києва, де зник з сином, залишивши жінку зв’язаною. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Почалася історія у місті Знам’янка Кіровоградської області. Чоловік 1978 року народження силою змусив колишню дружину та їхнього спільного 3-річного сина сісти до автомобіля та відвіз їх до столиці.
У Києві всі троє оселилися в хостелі. Там чоловік зв’язав свою колишню дружину та, покинувши її у такому стані, зник з дитиною у невідомому напрямку. Жінка змогла звільнитися та звернулася із заявою до поліції.
Наразі проводиться досудове розслідування, у межах якого тривають пошуки чоловіка та дитини.
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